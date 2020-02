Il difensore brasiliano della Fiorentina, Igor ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Ho un contratto fino al 2024. Vincere qui sarebbe bellissimo, è l'obiettivo di tutti. Io sono pronto, è per questo che ho lasciato il Brasile. Mi piacerebbe tornarci nella parte finale della mia carriera, magari per chiudere lì la mia avventura nel professionismo. Dove? Detto che il Flamengo è la squadra che vince tutto, spero di riuscire a convincere Cruzeiro o San Paolo. La Seleçao è un sogno, perché so già che non sarà facile. Per meritarmi attenzione devo giocare a livelli altissimi, perché la concorrenza è davvero serrata".