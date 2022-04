Questa mattina l’esterno offensivo della Fiorentina Jonathan Ikonè ha parlato ai microfoni ufficiali dei canali social del club viola: tra obiettivi personali e impatto nello spogliatoio, il francese ha raccontato come sono stati i primi mesi in viola. Queste le sue parole:



“Fino ad ora è andato tutto molto bene perché i miei compagni mi hanno accolto molto bene, fanno quello che devono fare. Mi trovo bene in questo gruppo, sta andando tutto bene. Differenze tra Ligue 1 e Serie A? Sono due campionati molti diversi, in Francia si tende a stare più bassi per vedere cosa succede. Il campionato italiano è più tattico e si tiene il pallone più tra i piedi. Sono riusciti ad ambientarmi un po’ e spero che le cose possano andare sempre meglio”.



Il francese ha poi parlato della squadra e di mister Italiano: “La Fiorentina ha molti giocatori di qualità, sarà difficile guadagnarsi un posto nell’undici di partenza. Devi giocare bene, perché tutti vogliono partire da titolari. Italiano? Vuole che negli allenamenti ci sia sempre intensità e che diamo tutto quando scendiamo in campo. E’ un bravo tecnico, che capisce bene il gioco e vuole trasmettere le sue conoscenze ai giocatori”.



Ha poi parlato anche degli obiettivi personali e del clamoroso errore contro l’Inter: “Voglio aiutare la squadra a finire bene questa stagione. Sto imparando, è la prima volta che gioco all’estero e non mi aspettavo di giocare subito. Spero di assicurarmi un posto da titolare nella prossima stagione. Il gol sbagliato contro l’Inter? Mi sono mosso bene, ma non sono riuscito a concretizzare. Alla fine della partita ho parlato con il mister, sperava che segnassi e io altrettanto. Penso che Handanovic sia stato bravo, spero di essere protagonista nelle prossime partite”.