Jonathan Ikoné, attaccante esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita con il Milan: "Non c'è il rischio di pensare alle Coppe, pensiamo partita dopo partita. Stasera c'è il Milan, poi penseremo al futuro. Che squadra ci aspettiamo? Rimane sempre il Milan. Ora hanno recuperato in campionato. Rimane sempre un'ottima squadra, noi dobbiamo dare il massimo".



A Dazn, poi, ha aggiunto: Jovic e Cabral? Nello spogliatoio c'è una sana competizione. Entrambi segnano ed è un bene per la squadra".