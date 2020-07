Il Besiktas è pronto a tornare alla carica per il brasiliano Pedro, l'attaccante classe '97 della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto al Flamengo fino al 31 dicembre prossimo. Il club turco però non ha mai mollato l'ex Fluminense (che ha il 20% sulla futura rivendita), e dopo aver fatto un tentativo nel mercato invernale per un prestito secco, ora è pronto a presentare alla Fiorentina un'offerta da 9 milioni per prenderlo a titolo definitivo con un contratto da oltre 750mila euro per il giocare. I viola però non intendono fare una minusvalenza: per Pedro vogliono almeno 11 milioni, che è la cifra spesa per portarlo in Italia.