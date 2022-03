Dopo la clamorosa eliminazione di giovedi scorso contro lasono tanti i giocatori dell’Italia che hanno abbandonato il ritiro di Coverciano e non prenderanno parte alla partita dell’contro la: l’insensata amichevole, che costringerà i nazionali ad un ulteriore ritardo nel rientro in Italia, è in programma domani sera a Konya. La lista degli assenzi è quindi molto lunga: si tratta di, che per motivi diversi sono stati liberati dal ct Roberto Mancini e sono già tornati ai loro club di appartenenza.Tra gli esclusi non c’è: anzi il capitano dellaè stato convocato per la gara contro Calhanoglu e co. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal ritiro inoltre il terzino viola sarebbe addirittura destinato ad una maglia da titolare. Una notizia che farà contento il giocatore, ma non Vincenzo Italiano che riabbraccerà Biraghi soltanto nella giornata di mercoledì: a soli quattro giorni dal derby contro l’Empoli, diventerà fondamentale smaltire subito le fatiche per poi reimmergersi nella corsa all’Europa con i viola.Questa la lista completa dei convocati di Mancini per Turchia-Italia:Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter),, Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Lione);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan);Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).