Tra pochi minuti la Fiorentina di Vincenzo italiano tornerà ad allenarsi dopo il clamoroso tonfo casalingo di ieri sera contro la Lazio. La vicinanza degli impegni ufficiali, i viola tornano infatti in campo già giovedi contro gli Hearts, impone ai viola di ripartire subito: al 13esimo posto in campionato con solo 9 punti in 9 partite adesso la Conference League sembra essere l’unico appiglio per non sfociare nell’ennesima stagione anonima. E a preoccupare sono soprattutto alcuni dati relativi al possesso palla.



Questo pomeriggio la Lega Serie A, in collaborazione con Opta, ha pubblicato il match report della sfida di ieri sera contro i biancocelesti rivelando un particolare sfuggito a molti: su un totale di 50 minuti di calcio giocato, la Fiorentina ha monopolizzato il pallone per ben 31' passandone più della metà nella propria metà campo. Il rovescio della medaglia è qualcosa di inquietante per i viola, l’ennesima statistica che sottolinea la forza ed il carattere della squadra di Maurizio Sarri: la Lazio ha passato soltanto 3 minuti e 14 secondi nella metà campo viola, riuscendo a realizzare la bellezza di 4 reti in 90 minuti.