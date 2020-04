Joe Barone, direttore generaledella Fiorentina, parla a la Gazzetta dello Sport della situazione che si sta vivendo in Italia: “Speriamo che si possa finire perché vorrebbe dire che saremmo tutti in una situazione migliore rispetto a oggi dal punto di vista sanitario. Speriamo che si possa finire perché vorrebbe dire che saremmo tutti in una situazione migliore rispetto a oggi dal punto di vista sanitario”.



SUGLI STIPENDI - “Anche i calciatori dovranno dare il massimo supporto per aiutare il sistema che è fortemente a rischio. Per non veder sparire diverse società serviranno misure straordinarie per stipendi e anche per tasse e altri vincoli finanziari. Non necessariamente dovremo contrapporre società e calciatori”.