L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di far luce sull’indiscrezione di mercato che è arrivata nelle ultime ore dalla Serbia. Secondo alcuni media serbi Luka Jovic, che in estate aveva scelto la Fiorentina per rilanciare la propria carriera dopo la deludente avvenuta a Madrid, potrebbe essere davvero vicino a lasciare Firenze.



Nonostante i 7 gol messi a segno tra campionato e coppe, l’attaccante non ha mai veramente convinto l’ambiente viola: in questo primo spezzone di stagione, escluso qualche caso isolato, Jovic non è mai veramente apparso calato a pieno all’interno del progetto teccnico di Vincenzo Italiano e per questo nelle prossime settimane potrebbe succedere quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.



Considerate le enormi difficoltà de serbo, che anche all’Olimpico è apparso immobile e privo di cattiveria, non sarebbe da escludere il fatto che possa cambiare area. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Fiorentina, seguendo la volontà del giocatore, potrebbe tornare a ridiscutere gli accordi con il Real Madrid e lasciarlo partire già in questa sessione di mercato. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.