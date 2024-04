Fiorentina, il futuro è ora: Gilardino (che incontra il Genoa) il preferito per il post Italiano, le alternative

Il ciclo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina sta volgendo al termine, la decisione è stata presa di comune accordo con la società e verrà comunicata solo alla fine della stagione. In questo momento per la Viola è importante evitare interferenze e mantenere alta la concentrazione su un finale di stagione che vede Nico Gonzalez e compagni ancora in corsa per Coppa Italia e Conference League. Il casting per il prossimo allenatore però è già partito con diverse candidature al vaglio di Rocco Commisso e Daniele Pradé.

LA SITUAZIONE - Alberto Gilardino è il profilo che riscuote il maggior numero di voti all’interno del management della Fiorentina. Piace per la sua duttilità tattica, per la personalità con la quale ha affrontato la sua prima stagione in Serie A e per l’organizzazione che ha dato al Genoa. La serietà della società viola è dimostrata dall’attesa del momento: i contatti con Alberto Gilardino inizieranno, eventualmente, solo in caso di rottura tra il tecnico e il Grifone. Il tecnico biellese ha dato priorità alla squadra che prima di tutti ha puntato su di lui e proprio in questa settimana è previsto un summit con la dirigenza per iniziare a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Leggermente sotto c’è Raffaele Palladino: nonostante lo straordinario rapporto con Adriano Galliani e la piazza, l’allenatore campano è attratto fortemente dall’ipotesi Fiorentina. In lizza c’è anche quell’Alberto Aquilani, ora al Pisa, che sulla panchina della Primavera viola ha scritto la storia vincendo tre Coppe Italia e due Supercoppe. Tante idee per iniziare un nuovo corso, la Fiorentina pensa già al post-Italiano. Piace per la sua duttilità tattica, per la personalità con la quale ha affrontato la sua prima stagione in Serie A e per l’organizzazione che ha dato al Genoa. La serietà della società viola è dimostrata dall’attesa del momento:e proprio in questa settimana è previsto un summit con la dirigenza per iniziare a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.. In lizza c’è anche quell’ora al Pisa, che sulla panchina della Primavera viola ha scritto la storia vincendo tre Coppe Italia e due Supercoppe. Tante idee per iniziare un nuovo corso, la Fiorentina pensa già al post-Italiano.