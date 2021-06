La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio al capitolo Vincenzo Italiano. La Fiorentina conta di incassare il doppio sì nella giornata di oggi, al massimo domani per formalizzare il suo ingaggio. I nodi da risolvere sono i soldi che i viola dovranno girare a Italiano per pagarsi la clausola. I rapporti tra la tifoseria dei bianconeri e l'attuale tecnico sono ormai compromessi e, in più, il club ligure vuole solo soldi cash per la clausola e non contropartite tecniche. Il contratto offerto a Italiano dalla Fiorentina sarà di due anni con opzione per il terzo dalla seconda stagione e l'ingaggio di poco superiore a un milione annuo, ma non sono da escludere bonus.