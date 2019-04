Il giocatore della Fiorentina Christian Koffi ha rilasciato un'intervista a ViolaNews.com, nella quale ha parlato della possibilità di restare a Firenze con i 'grandi': "Mi sono allenato tre giorni con la prima squadra, e tutto è andato molto bene. Non ho ancora avuto la possibilità di parlare da solo con il mister, ma è sembrato subito una persona gentile e disponibile. Ritiro estivo? Sinceramente si, lo spero. Alla fine di questa stagione, credo che il mio percorso con le giovanili possa essere concluso, e vorrei passare alla prima squadra. Credo che sia il salto migliore per la mia carriera, e spero di iniziare da questa estate. Spero con la Fiorentina, sono molto legato a questa società, poi cambiare una squadra e una città ogni 8 mesi non è bello. Poi sappiamo come va il calcio, ma voglio veramente rimanere a Firenze e alla Fiorentina per tanti anni".