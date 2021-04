Secondo RMC Sport, Alban Lafont ha già fatto sapere ai dirigenti del Nantes di voler lasciare la squadra in estate. Il ventiduenne sta facendo un’ottima stagione fra Canaris e under 21 e, secondo la radio francese, è in contatto con dei club importanti.



Lafont è attualmente in prestito dalla Fiorentina, ma, con ogni probabilità, il Nantes eserciterà l’opzione di riscatto a 7 milioni, per poi rivenderlo a cifre molto più alte.