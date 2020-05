Il lavoro del settore giovanile della Fiorentina è, da anni, una fucina di talenti capaci di calcare i palcoscenici della serie A. Dopo i vari Chiesa e Bernardeschi, ci sono altri giovani italiani che sembrano in rampa di lancio, e se Christian Dalle Mura è un 2002 che è già stato aggregato alla Prima squadra, c’è un altro giovane difensore che potrebbe percorrere la stessa strada. Si tratta di Tommaso Masi, anche lui classe 2002, che dopo 10 anni nelle giovanili della Fiorentina, è arrivato ad essere il capitano della squadra Under 18.



FUTURO - Masi è un centrale di difesa di ottima prospettiva e di grande personalità, con il vizio del gol, che spesso gli torna utile. Il suo idolo è Diego Godin, ma il suo cuore è viola, visto che fin da bambino ha sempre tifato per la sua Fiorentina, e presto potrebbe estendere il contratto con la società di Commisso, per legarsi ancora per tante stagioni. Il suo processo di crescita è stato purtroppo interrotto, a causa del difficile momento che sta vivendo l’Italia, ma non passerà molto tempo prima che il giovane riesca a trovare spazio anche categorie superiori, in attesa di poter debuttare nel suo Artemio Franchi, magari con la prima squadra.