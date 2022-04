La Fiorentina vorrebbe trattenere Odriozola anche per la prossima stagione. Il club è contento delle prestazioni del terzino spagnolo arrivato in estate in prestito secco dal Real Madrid, e nei prossimi mesi è pronto a sedersi a trattare con le Merengues per trovare la formula della sua permanenza: o con un rinnovo del prestito, o provando a prenderlo a titolo definitivo.