Fiorentina, il prezzo di Beltran può raddoppiare. Svelati i bonus del suo contratto

Lucas Beltran è stato il grande colpo dell'estate della Fiorentina. Cercato anche dalla Roma, alla fine l'attaccante argentino ha deciso di sposare la causa viola e oggi è diventato una vera e propria colonna dello scacchiere di Vincenzo Italiano, al netto di un fisiologico periodo di adattamento nel calcio europeo. Il classe 2001 è arrivato a Firenze con la formula del trasferimento a titolo definitivo con una parte fissa da 12,5 milioni di euro. Una cifra che, però, potrebbe addirittura raddoppiare attraverso i bonus che sono stati inseriti all'interno del contratto dell'ex River Plate. Il Corriere dello Sport in edicola stamani ha spiegato quali siano.



BONIFICI IN ARRIVO - Una prima parte consistente di questi bonus è legata ad obiettivi stagionali dello stesso Beltran. In particolare, se il Vikingo dovesse arrivare a 10 gol totali in stagione (per ora è arrivato a otto) si sbloccherà una parte di questi bonus. Un'altra parte di quei 12,5 milioni in sospeso è legata a obiettivi di squadra. Il River Plate riceverà un altro bonifico se la Fiorentina dovesse qualificarsi per l'Europa League ed uno ulteriore se dovesse trionfare nella Conference League.