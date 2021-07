Quella di oggi è stata la prima giornata di lavoro, tra idoneità medico-sportive e allenamenti a gruppi, per la nuova Fiorentina 2021-2022 targata Vincenzo Italiano. L'allenatore, presente al centro sportivo Davide Astori sin dalle prime ore del mattino, ha avuto occasione, nel pomeriggio, di ammettere la sua soddisfazione nell'iniziare il suo percorso in viola: incalzato dai cronisti presenti che chiedevano se fosse emozionato, ha risposto "un pochettino" prima di scattare le prime foto coi tifosi.



Le operazioni si sono svolte sotto lo sguardo attento dei dirigenti Barone, Burdisso e Pradè, pronti a far decollare il mercato ora che l'Europeo è finito e che il ritiro di Moena si avvicina. La squadra, piena di rientri dai vari prestiti e orfana dei Nazionali e di Amrabat (al quale sono stati concessi tre giorni di ferie extra), si è allenata a partire dalle 18:30. Il programma di domani prevede un'altra giornata di allenamenti a scaglioni, mentre da mercoledì a venerdì i gigliati saranno sottoposti a doppie sessioni.



Nessuna nuova sul fronte Antognoni e sulla data della presentazione di Mister Italiano, ma è certo che entrambe le questioni verranno risolte entro la partenza per il Trentino, fissata sabato 17. Farà parte del gruppo Youssef Maleh, che ha dichiarato al suo arrivo di essere "contentissimo di partire con una grande squadra" e di voler "raggiungere grandi obiettivi anche con la maglia della Fiorentina".