Dopo lo strepitoso Mondiale in Qatar con il suo Marocco, era quasi scontato che il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat potesse finire sotto i riflettori: il numero 34 gigliato, il 4 nella rappresentativa nordafricana, per intensità e personalità e stato tra i migliori della competizione finora, attirando su di se gli occhi di molti top club europei. La Fiorentina di Rocco Commisso Adesso, per non rischiare di perderlo nel giro di qualche mese, dovrà blindarlo e convincerlo della bontà del progetto gigliato.



Intanto ieri sera, dopo la clamorosa eliminazione della Spagna, è tornato a parlare il procuratore del classe ’96 Mohammed Sinouh che, in un intervista con il collega di Sky Fabrizio Romano, ha chiaramente fatto capire si aver ricevuto qualche chiamata sul suo cellulare per avere informazioni sul futuro del suo assistito. Queste le sue parole: “E’ chiaro che ho ricevuto tante chiamate per Sofyan, è stato tra i migliori. Il mondo intero ha visto che è stato il miglior centrocampista di contenimento ai Mondiali. Sofyan è un grande professionista ed è concentrato solo sulla Coppa del Mondo e sul Marocco”.