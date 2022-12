La pesante sconfitta casalinga di domenica contro il Cittadella ha portato la dirigenza del Genoa a prendere una decisione drastica: dopo solo 33 panchine tra Serie A e Serie B i rossoblu hanno deciso di sollevare dall’incarico di allenatore mister Alexander Blessin. Con all’attivo soltanto 11 vittorie, 12 pareggi e ben 10 sconfitte, il tecnico tedesco rimarrà alla storia per aver accompagnato la squadra durante la dolorosa retrocessione della passata stagione.



Questa la nota apparsa pochi minuti fa sul sito del Grifone: “Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale”.



La società ligure ha immediatamente individuato anche il nome del suo sostituto: per il resto della stagione, almeno di clamorosi scossoni, sulla panchina del Genoa siederà l’ex attaccante di Fiorentina e Milan Alberto Gilardino. Il classe ’82, diventato tecnico della Primavera rossoblu soltanto