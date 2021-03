Su La Nazione si fa il punto sugli infortunati e gli acciaccati in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta il quotidiano, la sensazione è che tra oggi e domani possano arrivare buone notizie per mister Prandelli. Da Castrovilli a Kouame passando per Amrabat e Kokorin, tutti hanno continuato a lavorare in modo differenziato, con l’obiettivo di rientrare tra i convocati entro domani pomeriggio. La presenza sabato a Benevento del n°10 viola resta quella più incerta, mentre il marocchino dovrebbe farcela. Kouame ancora è in dubbio, ma verrà fatto un tentativo fino alla fine, mentre il russo dovrebbe tornare con il Milan.