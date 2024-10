Fiorentina, il punto sugli infortunati. Come stanno Kean, Kayode e Pongracic

un' ora fa



La Fiorentina è tornata a lavorare ieri al Viola Park in vista della partita contro il Lecce prevista dopo la fine della sosta. Palladino ha fatto svolgere alla squadra una doppia seduta di allenamento per migliorare la condizione atletica dei suoi ragazzi. Gruppo che, al momento, non può contare sui calciatori partiti con le rispettive nazionali e tre calciatori che in questo momento stanno smaltendo alcune noie fisiche, sui quali stamani fa il punto la Nazione. Stiamo parlando di Moise Kean, Michael Kayode e Marin Pongracic.



RITORNI - Kean ha abbandonato il ritiro della nazionale azzurra per un problema legato alla schiena. Tuttavia, la problematica non dovrebbe essere troppo seria e l'ex Juventus rientrerà gradualmente in gruppo nei prossimi giorni. Discorso simile per Kayode, alle prese con una sindrome influenzale. Diversa la questione relativa al croato, fermo dal 21 settembre per un risentimento ai flessori e che necessita di ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.