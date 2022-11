Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulle situazioni contrattuali in bilico in casa Fiorentina. Un argomento che verrà affrontato in maniera molto attenta al rientro dal Mondiale in Qatar. Uno dei temi da affrontare è quello relativo a Jack Bonaventura che ha un contratto in scadenza nel 2023. C'è fiducia da entrambe le parti, come confermato dallo stesso calciatore, che si possa andare avanti insieme. Diverso il discorso per quanto riguarda Venuti e Saponara. Anche il loro contratto scade a fine anno e verranno fatte delle riflessioni, anche se con minore urgenza.