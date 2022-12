All’interno dell’edizione di quest’oggi del Corriere dello Sport si è cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina per quello che riguarda i rinnovi dei giocatori in scadenza, e di conseguenza il fatto che il club gigliato possa continuare a puntare su determinati profili oppure se è giusto virare altrove. Il primo contratto preso in considerazione è quello di capitan Cristiano Biraghi: nonostante quest’estate si parlasse molto di un’intera, adesso la situazione è in fase di stallo e la dirigenza viola continua il pressing su Parisi dell’Empoli. La posizione più a rischio per il momento sembra essere quella di Lorenzo Venuti che, a quanto pare, per il momento avrebbe deciso di non rinnovare coi viola e , come riportato dal quotidiano, potrebbe addirittura lasciare Firenze già a Gennaio: sulla fascia destra la Fiorentina ha preso una decisione, sarà Niccolò Pierozzi il futuro.



Nessun problema per quanto riguarda invece il rinnovo di Giacomo Bonaventura che, dopo alcune dichiarazioni uscite dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter sembrava aver incrinato il suo rapporto con il club: la società, vista anche l'incisività mostrata dal classe '89 in campo, ha deciso di premiare il centrocampista offrendo il prolungamento il contratto fino al giugno 2024. Tutto ok anche per Riccardo Saponara che, come fatto la scorsa stagione, ridiscuterà i termini del suo contratto soltanto al termine della stagione.