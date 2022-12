Il mercato della Fiorentina entra sempre più nel vivo. La Nazione, nell’edizione odierna, fa il punto sui nomi accostati ai viola. Per il DS Pradé, il nome più caldo è quello di Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria. Pereyra e Dominguez possono puntellare il centrocampo di Vincenzo Italiano mentre le suggestioni in fase offensiva portano ai nomi di Luis Alberto e Marko Arnautovic. Per la porta piace Alessio Cragno, in uscita dal Monza, mentre Parisi dell’Empoli è il profilo ideale per il reparto difensivo.