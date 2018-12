La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato invernale della Fiorentina. Oltre a Eysseric, in partenza ci sono anche Maxi Olivera, Thereau e il giovane Sottil (che partirà in prestito). Pioli si aspetta rinforzi in attacco e a centrocampo. La Fiorentina ha bisogno di un regista per dare ordine al gioco (Veretout tornerebbe nel suo ruolo abituale di mezzala). Inoltre le ultime deludenti esibizioni del giovane portiere Lafont potrebbero indurre gli uomini mercato a lasciar partire l’altro giovane Dragowski inserendo in rosa un estremo difensore di esperienza.