La Fiorentina è molto attiva sul mercato, pronta a dare l'assalto a diversi giocatori specialmente nel reparto offensivo. Tuttavia la dirigenza viola dovrà decidere chi farà posto a Ikonè e soci: come riportato da Fiorenzeviola.it Youssef Maleh si sta lentamente imponendo e dovrebbe rimanere in Toscana nonostante le richieste del Venezia, sicuro partente Sofyan Amrabat mentre resta in bilico Gaetano Castrovilli che è diventato una riserva fissa per Vincenzo Italiano e potrebbe essere sacrificato per fare cassa.