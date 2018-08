Verosimilmente concluso il mercato in entrata, la Fiorentina lavora per smaltire gli esuberi. Per Riccardo Saponara è sfida tra le genovesi: la Sampdoria più concretamente - interessata ad avere un'alternativa in rosa a Gaston Ramirez - mentre il Genoa attende per sferrare l'attacco. La società viola potrebbe accettare anche un prestito, senza obbligo di riscatto.



Sull'altro giocatore offensivo in uscita, invece, ha messo gli occhi il Saint-Etienne: le francesi corteggiano Valentin Eysseric, nessuna ha ancora proposto un'offerta convincente ai gigliati. Ci sono poi coloro che sono con la valigia pronta da molto tempo: come riportato da Il Corriere dello Sport, Maximiliano Olivera e Sebastian Cristoforo sono sempre più ai margini, mentre su Cyril Thereau si registra il solito interesse di SPAL e Parma. Da stabilire anche il futuro di Petko Hristov e Rafik Zekhnini. E Bartlomej Dragowski potrebbe rimanere: ad oggi non sono arrivare offerte degne. In caso di partenza, sarebbe l'unico calciatore a essere rimpiazzato.