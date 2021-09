Al 25' della gara in casa dell'Atalanta il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha dovuto lasciare il campo a Odriozola per via di un contrasto con Pasalic. La società viola ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni:



"​ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lorenzo Venuti, a seguito di un contrasto di gioco, ha riportato la lussazione della spalla sinistra, ridotta in campo. L'entità dell'infortunio verrà quantificata dopo gli accertamenti che saranno effettuati nei prossimi giorni".