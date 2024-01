Fiorentina, il riscatto di Arthur è possibile solo a due condizioni

Arthur è letteralmente rinato alla corte della Fiorentina nel corso di questa stagione. Il centrocampista brasiliano ha ritrovato smalto e continuità che gli erano mancati nel corso delle ultime due annate ed è diventato pedina fondamentale dello scacchiere di Vincenzo Italiano. Proprio il tecnico viola lo ha convinto ad accettare la piazza gigliata nel corso del mercato estivo: una scelta che si è rivelata vincente.



IN DUBBIO - Normale che siano già iniziati i discorsi a proposito del suo futuro. Arthur è di proprietà della Juventus ed è in prestito alla Fiorentina che può esercitare il riscatto da circa 20 milioni di euro. Ma c'è un altro ostacolo piuttosto importante: l'alto ingaggio che percepisce il ragazzo, totalmente fuori budget per le casse viola. Il brasiliano potrebbe rimanere a Firenze solo a due condizioni, scrive il Corriere Fiorentino: che Italiano resti sulla panchina e che la squadra raggiunga la qualificazione in Champions.