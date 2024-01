Sassuolo-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 20.45 di sabato 6 gennaio, il 19° turno prosegue con Sassuolo-Fiorentina. Obiettivi diversi per le due formazioni: neroverdi per allontanarsi dalla zona retrocessione, viola, invece, per blindare il 4° posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su SKY (canale 251) e DAZN.



LE ULTIME - Boloca dovrebbe restare di nuovo fuori, al suo posto in mediana Thorstvedt con Henrique. Italiano, invece, dovrà fare a meno di Sottil, uscito per un problema muscolare nel finale contro il Torino.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Pedersen; Thorstvedt, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano