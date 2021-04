Da molte a zero interviste, da "ciclone" a "brezza piatta": il silenzio di Rocco Commisso è strategico e come scrive La Nazione, il proprietario viola deve scegliere bene il tempo per raccontare la sua versione sulla Fiorentina che verrà. Lo farà a salvezza automatica e quando le mosse andranno a buon fine, per calibrare la portata delle ambizioni e della voglia di rilancio dopo due anni complicati sul campo. Telefonate, valutazioni, contatti: il n° 1 viola - riporta il quotidiano - non ha ancora scelto Gattuso, e infatti non sono da escludere sorprese sul toto-allenatore. Ogni informazioni è stata blindata, sia sul nuovo tecnico che sulla posizione della Fiorentina riguardo la Superlega.