Fiorentina, il tifoso De Magistris durissimo: 'Viktoria Plzen squadra di C. Nessuno si prende responsabilità'

, leggenda della pallanuoto e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento dei gigliati: "Mi hanno fatto impressione le dichiarazioni di Italiano dopo la partita. Il Plzen era una squadra di Serie C italiana... la Fiorentina ha un tasso tecnico superiore, andare là ed accontentarsi... vedere tutti quei passaggi orizzontali. Giocare come Arthur ieri sera riesce anche a me. Poi nessun giocatore si prende una responsabilità, nemmeno i migliori. È una Fiorentina che non riesco a giudicare. Mi pare un po' svagata".

"Non mi capacito di come Parisi sia scomparso, o di come Mandragora giochi sempre. Faraoni è arrivato a gennaio, ha fatto qualche partita e poi è sparito. Poi c'è da vedere se i giocatori, proprio perché Italiano andrà via, lo seguono ancora oppure no. Io facevo un altro sport ma giocavo sempre per vincere, ieri la Fiorentina non mi pare sia entrata in campo con questo spirito"