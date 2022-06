Nonostante la sua negativa stagione, soprattutto per la sua scarsa vena realizzativa egli ultimi mesi, sembra che il pensier di Ivan Juric non sia cambiata di una virgola: Andrea Belotti deve restare almeno un’altra stagione al Torino. Il Gallo, ormai vicino allo svincolo, da febbraio ha avuto modo di ascoltare tutte le offerte arrivate al suo agente, ed ancora non ha svelato quale sarà il suo futuro.



A trattare l’argomento è Il Corriere di Torino, che quest’oggi ha aggiunto un ulteriore particolare alla vicenda: la società granata nelle ultime ore avrebbe presentato l’ennesima offerta al procuratore del giocatore, con l’obiettivo di porre fine alla querelle. Belotti prende ancora tempo ed il suo futuro resta ancora più incerto: su di lui è forte l’interesse della Fiorentina di Vincenzo Italiano, oltre che quello di alcuni club di MLS; I viola sarebbero pronti ad affiancarlo a Cabral in vista della stagione del ritorno in Europa.