Fiorentina, il trionfo e poi l'addio. Il sogno di Italiano e Nico Gonzalez

un' ora fa



La Fiorentina è attesa da un appuntamento importantissimo questa sera. Alle 21, infatti, i viola sfideranno l'Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con i gigliati in vantaggio di una rete per la vittoria al Franchi per 1 a 0. La Firoentina sogna un trofeo che in riva all'arco manca da ormai 23 anni e il percorso in Coppa Italia è particolarmente importante per due viola in particolare: Vincenzo Italiano e Nico Gonzalez.



PARTENTI - Secondo quanto scrive stamattina Tuttosport, i due hanno iniziato insieme l'avventura alla Fiorentina e, molto probabilmente, salteranno entrambi a fine stagione. Proprio per questo inseguono con grande convinzione il sogno di regalare un trofeo a Firenze prima di dirle addio il prossimo giugno.