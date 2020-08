Il Verona fa sul serio su Vlahovic. L’incontro fra le società dovrebbe portare a questo accordo: prestito oneroso per una stagione con opzione da far valere entro marzo per un’eventuale seconda stagione in gialloblu. Inoltre, ci sarà anche un diritto di riscatto non obbligatorio, che di conseguenza farebbe scattare una seconda trattativa ma sulla base di un prezzo che la Fiorentina non vuole fissare in questo momento. I viola, dal canto loro, sono al lavoro per ottenere da Vlahovic il rinnovo fino al 2025, così da dargli la garanzia che nel suo futuro c’è solo la Fiorentina e poi anche aumentare il valore del cartellino. Lo scrive La Nazione.