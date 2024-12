Fiorentina, il vice di Palladino: "Vi spiego il cambio di Gudmundsson"

Getty Images

Prima sconfitta della Fiorentina dopo più di un mese: i viola cadono a Bologna dove perdono 0-1 per un gol di Odgaard, prima di questo ko in campionato l'ultimo passo falso era stato del 7 novembre in Conference League in casa dell'Apoel Nicosia., che ai microfoni di Dazn ha commentato la prestazione della squadra analizzando anche alcuni singoli.- Nella formazione titolare dei viola c'era anche Albert Gudmundsson, richiamato in panchina a mezz'ora dalla fine sostituito da Sottil: "Per noi è un giocatore importante,. Giovedì abbiamo una partita importante e chiuderemo l'anno con le ultime tre partite, siamo contenti di averlo recuperato e nelle prossime sfide darà ancora di più. La stanchezza non è un problema fisico della squadra, ci siamo allungati e il Bologna è bravo a sfruttare gli spazi; così nella ripresa li abbiamo sofferti di più. Sull'atteggiamento dei ragazzi non posso dire nulla, potevamo fare qualcosa di più nella manovra".

- Citterio ha parlato anche degli obiettivi della Fiorentina: "Se siamo in zona Champions vuol dire che la squadra ha valori tecnici e umani, noi non ci poniamo limiti e ragioniamo partita per partita. Con ambizione".; la prossima partita di campionato sarà lunedì 23 dicembre alle 18.30 al Franchi contro l'Udinese, l'ultima partita del 2024 la squadra di Palladino la giocherà a Torino domenica 29 contro la Juventus.