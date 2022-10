Questa mattina la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata ad allenarsi in vista della sfida di Conference League di domani contro gli Hearts: l’ultimo allenamento, la consueta rifinitura della vigilia, prima di volare verso Edimburgo. Una seduta che come accade in campo europeo, è stata per una prima parte aperta alla stampa e che ha permesso di capire chi sono i disponibili.



Gli unici due esclusi sono l’acciaccato Sottil e lo squalificato Ikone, che già ieri si era allenato a parte. Regolarmente presente invece Milenkoivic, Nico Gonzalez e Dodo, con quest’ultimo con una visibile fasciatura al polpaccio destro: i tre dovrebbero saranno convocati e chissà se qualcuno di loro non possa partire addirittura dal primo minuto contro gli scozzesi. L’emergenza nel reparto offensivo ha costretto nuovamente Italiano ad attingere dalla Primavera di Aquilani: presente alla seduta anche il giovane attaccante Adrian Denes.



Chi invece non ha preso parte almeno della prima parte dell’allenamento con il resto della squadra è Antonin Barak: il centrocampista ceco ha svolto una serie di esercitazioni a parte con un preparatore dello staff tecnico. Sfruttato al massimo da Italiano fin dal suo arrivo, adesso, probabilmente, ha bisogno di tirare un po’ il fiato e recuperare.