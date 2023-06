Comincia la lunga marcia di avvicinamento che porterà la Fiorentina a giocarsi la Conference League questa sera all'Eden Arena di Praga. La Nazione in edicola questa mattina offre un approfondimento sugli introiti che si è portata a casa la Fiorentina in quest'edizione della Coppa. "Il club viola ha incassato 2,94 milioni per essersi qualificato alla fase a gironi. Per ogni partita della fase a gironi, l’Uefa ha assegnato dei premi in base alle prestazioni, ovvero 500mila euro a vittoria e 166mila euro per ogni pareggio. Arrivando al percorso ad eliminazione diretta, i viola hanno incassato 300mila euro per la qualificazione agli spareggi col Braga, 600mila euro per l’accesso agli ottavi col Sivasspor, 1 milione di euro per i quarti col Lech Poznan e 2 milioni per la semifinale col Basilea. Dopo la notte di Basilea poi, il club di Commisso ha guadagnato altri 3 milioni per essere arrivata in fondo alla competizione. Il bottino finale potrebbe arrivare a 14,33 milioni di euro". Una cifra comunque parziale a cui vanno aggiunti gli incassi del botteghino e quelli del market pool.