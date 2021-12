Amrabat, Pulgar, Maleh, Dragowski ed eventualmente anche Castrovilli. La Nazione (Firenze) precisa che nessuno dei cinque viola è al momento in vendita, ma la differenza sulla questione potrebbe farla l’entità di una proposta economica messa sul piatto da possibili acquirenti. Solo per Amrabat la Fiorentina valuterebbe e quindi prenderebbe in considerazione la possibilità di un prestito con diritto di riscatto obbligatorio a giugno 2022 o gennaio 2023.