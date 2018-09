I nazionali iniziano a rientrare. Dabo e Nørgaard lo hanno già fatto, ora gli italiani e quasi tutti gli europei. Tranne Dragowski: sarà lui a difendere la porta della Fiorentina contro il Napoli, complice l’infortunio di Lafont. Il polacco, impegnato con l’Under-21 del suo Paese, tornerà a Firenze solamente giovedì – prevista per mercoledì la sfida alla Finlandia – in compagnia degli argentini Simeone – alla prima chiamata, subito bagnata con il gol – e Pezzella. Insomma, due allenamenti e poi via alla volta di Napoli, dove sabato alle 18:00 la formazione di Pioli affronterà i partenopei.