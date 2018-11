Brutte notizie per la Fiorentina di Stefano Pioli, che sarà costretto a fare a meno di Marko Pjaca per la sfida contro il Bologna. Ecco il comunicato ufficiale diffuso dal club viola: ​"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Marko Pjaca non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di una lombalgia acuta insorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni".