L'arbitraggio di Paolo Valeri nel corso della sfida fra Fiorentina e Inter terminata fra le polemiche per 4-3 in favore dei nerazzurri non è stato gradito ai capi degli arbitri italiani e al deisgnatore Tommaso Rocchi che, in particolare per l'episodio che ha portato al rigore concesso su Giacomo Bonaventura per fallo di Dimarco, chiedeva una decisione severa per il terzino interista.



CI SARA' IN CHAMPIONS - Uno stop per il prossimo turno di campionato è quanto spetterà a Valeri in Italia, ma non in vista del turno europeo di Champions, Europa e Conference League. Domani sera il fischietto romano sarà infatti al proprio posto al Var per assistere l'altro arbitro italiano, Daniele Orsato, in Champions League nella gara fra Real Madrid e Lipsia.