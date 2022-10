L'11 giugno 2017 Martinez Quarta e Lautaro Martinez si scontrarono in River Plate-Racing Avellaneda, sfida andata in scena al Monumental di Buenos Aires e valevo per la terzultima giornata della Primera Division. Nel tentativo di liberare l'area, l'attuale difensore della Fiorentina colpisce sfortunatamente il piede destro del Toro, il pallone tocca il palo e si insacca alle spalle di un incredulo Augusto Batalla. Zero a uno.







È l'inizio della disfatta per il River, sotto di tre gol dopo un'ora e sconfitto nonostante la reazione finale. Quel 3-2 subìto in casa costa un ritardo di sette punti al Boca Juniors: a due giornate dalla fine è un'amarissima resa. Sconfitti da rivali, per consegnare il titolo ad altri rivali. Chissà se i protagonisti della vicenda ancora ricordano quel flipper...