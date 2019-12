Calciomercato.com vi offre come di consueto la Moviola LIVE della sfida Fiorentina-Inter, ultima gara della 16esima giornata di Serie A.



La designazione completa:

Mariani

Schenone-Vivenzi

Iv Uomo: Giacomelli

VAR: Mazzoleni

AVar: Paganessi



PRIMO TEMPO

8' - Regolare il gol di Borja Valero che parte in posizione regolare al momento del passaggio di Brozovic.

27' - Pesante il giallo a Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter contrasta Castrovilli prendendo anche la palla, ma per Mariani il fallo a centrocampo è tattico e sfodera un giallo che sembra eccessivo. Brozovic era diffidato e salterà la prossima gara contro il Genoa.

32' - Giallo anche a Bastoni, questa volta sembra corretta la decisione di Mariani per fallo su Chiesa.

39' - Annullato il 2-0 segnato da Lautaro Martinez su assist di Lukaku. L'attaccante belga al momento del lancio in verticale di Brozovic è partito con un attimo di anticipo e il VAR ha confermato la posizione di fuorigioco di partenza.

43' - Non è gol. Dragowski si tuffa e para il colpo di testa di Lukaku sulla linea. La conferma che la palla non è entrata arriva dalla Goal Line Technology.



SECONDO TEMPO

69' - Giallo a Dalbert che interviene in maniera ruvida su Danilo D'Ambrosio anche se il contatto è sul braccio e non sulla gamba che si tiene il terzino nerazzurro.

74' - Giusto il giallo a Borja Valero che stende Boateng in ripartenza.

75' - Incredibile errore di Mariani sull'uscita a vuoto di Dragowski che valuta male la traiettoria e crolla su Lautaro Martinez. L'arbitro inverte la chiamata e dà un fallo all'attaccante nerazzurro.

77' - Ammonizione pesante anche per Lautaro Martinez che colpisce Dragowski in uscita bassa cercando di prendere il pallone. Anche lui era diffidato e salterà il Genoa.