Fiorentina-Inter è il primo scontro diretto dell'11esima giornata di Serie A anche se al calcio d'inizio in programma al Franchi sabato sera alle 20.45 la classifica vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi in netta ripresa (due vittorie nelle ultime 2) e a soli 4 punti da un piazzamento Champions, mentre i viola di Vincenzo Italiano (a secco di vittorie da 3 gare) in crisi di risultati e giù piombati a -11 da un piazzamento europeo. Lukaku è recuperato ma non sarà della gara almeno all'inizio, mentre Jovic resta ai box concedendo a Cabral un'altra chance di rimettersi in vetrina.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Fiorentina-Inter, calcio d'inizio ore 20.45 di sabato 22 al Franchi, sarà visibile in tv sia su Dazn che su Sky che la trasmetterà su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Inoltre su smartphone, tablet e pc, la gara sarà visibile in streaming sulle piattaforme Dazn, Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Kouamé, Cabral, Gonzalez.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko.