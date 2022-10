(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valida per l'undicesima giornata di campionato in. I nerazzurri si presentano a questa sfida con 18 punti, 8 in più dei viola e altrettanti in meno del Napoli primo in classifica.Quest'ultimo potrebbe rivedersi in panchina mercoledì a San Siro contro il Viktoria Plzen in Champions League. In vista di questa partita si spiegano le decisioni di far rifiatare- Italiano si affida agli(a centrocampo con l'ex milanista Bonaventura e Amrabat, rientrato dopo la squalifica) e, nel tridente d'attacco con Nico Gonzalez e Cabral, preferito a Jovic. Arbitra Valeri, con Mariani al Var.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Kouamé. (A disp. Cerofolini, Gollini, Jovic, Saponara, Ikoné, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Zurkowski, Mandragora, Bianco, Barak, Igor). All. Italiano.INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa. (A disp. Handanovic, Cordaz, Dumfries, Gosens, Dzeko, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti, Stankovic, Bastoni). All. Inzaghi.