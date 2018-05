Capitolo corsia esterna in casa Fiorentina. Al vaglio dei dirigenti viola ci sarebbe Rafal Kurzawa del Gornik Zabrze: classe '93, il calciatore polacco vanta tre presenze con la Nazionale ed è stato inserito nei preconvocati per il Mondiale in Russia. Cresciuto nelle giovanili dell'attuale società, eccetto per una stagione nel Rybnik, ha sempre vestito la maglia dei Górnicy. Qualche mese fa, sul giocatore, era caduto l'interesse del Bologna: adesso ci prova la Viola.