Come spiega questa mattina La Nazione, nel gioco del casting per la panchina del domani, la Fiorentina è stata accostata in diverse occasioni anche a Pippo Inzaghi. Voci, forse. O forse qualcosa di più concreto. Di sicuro c’è che Inzaghi è un profilo che – insieme ad altri – può finire (o è già finito) sotto la lente d’ingradimento del club viola.