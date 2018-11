La Fiorentina sta valutando la possibilità di organizzare un ritiro invernale. Come riportato da FirenzeViola.it, in prima posizione tra le scelte della società viola c'è Malta, la meta con le maggiori possibilità per ospitare la truppa di Stefano Pioli in quei giorni di gennaio. In tal senso, si apprende da colleghi del Times of Malta, la Fiorentina manderà membri del suo staff già domani, o comunque entro i prossimi giorni, in territorio maltese per una visita di controllo sulle strutture che eventualmente ospiteranno la squadra gigliata, e per definire un possibile accordo.



L'opzione è al vaglio dei dirigenti: in programma per i primi giorni di gennaio, durante la sosta invernale, è necessario incastrare il ritiro con le vacanze dei giocatori e l'impegno in Coppa Italia al 'Franchi' fissato per il 13 gennaio. Lavori in corso.