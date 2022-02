L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la gara contro l'Atalanta in programma tra pochi minuti: "Quando hai momenti negativi e reagisci come abbiamo fatto noi vuol dire che la squadra crede in quello che fa. Oggi affrontiamo una delle avversarie più forti del campionato, vedremo se riusciremo a superare anche questo esame - ha detto a Sky - Le assenze di Muriel e Zapata? Per noi è positivo non averli contro, ma hanno comunque giocatori imprevedibili e forti nell'uno contro uno. Dovremo rimanere concentrati fino all'ultimo, l'Atalanta è sempre pericolosa. Se Allegri dice che siamo in corsa per la Champions mi fa piacere, deve essere uno stimolo in più perché vuol dire che siamo sulla strada giusta".