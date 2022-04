Questo pomeriggio Andrea Agostinelli, ex calciatore e adesso commentatore televisivo, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano: dalle preoccupazioni per il futuro del tecnico al suo amore smisurato per un centrocampista della rosa viola. Queste le sue parole:



"Italiano sta facendo un grande lavoro da quando è arrivato, sono fermamente convinto che i viola lotteranno fino all’ultima giornata per l'Europa. I meriti del tecnico sono totali, erano anni che non vedevo i viola giocare così: faccio veramente fatica, tranne magari qualche caso isolato, a un giocatore che non sia migliorato sotto la sua gestione. Ricordo ancora la vittoria della Fiorentina a Napoli di quest’anno in Coppa Italia. Sono sempre piu convinto che la Fiorentina un tecnico come Vincenzo Italiano se lo debba tenere ben stretto, sono certo che in futuro sicuramente potrà ambire a piazze molto importanti in futuro. Ci ricordiamo benissimo come è andata con lo Spezia, i viola devono blindarlo. Il Napoli di questa stagione è sempre riuscito a reagire nelle varie disavventure che gli sono capitate, mentre altre squadre senza un singolo giocatore vanno in difficoltà: il caso dell'Atalanta è esemplificativo, senza Zapata sono andati nel pallone. I viola sono la squadra che merita di piu il raggiungimento di una qualificazione europea, va ricordato da dove parte questa squadra: 3 anni fa ci fu quel triste 0-0 col Genoa che consegnò alla Fiorentina la salvezza all’ultima giornata, adesso è tutto diverso. Castrovilli? È un giocatore in cui credo molto, come ci credevo già prima: fià quando era in Serie B con la Cremonese si vedeva che era forte centrocampista. Probabilmente, dopo tutti gli elogi iniziali, nell’ultimo periodo qualcosa nella sua testa non ha funzionato ma adesso è sotto gli occhi di tutti che il ragazzo sta tornando sui suoi livelli. Credo che Castrovilli possa rappresentare l'acquisto migliore della Fiorentina"